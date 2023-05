Isola Dei Famosi, due nuovi arrivi e una proposta di matrimonio: i dettagli

La nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi” non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Nel corso della prossima puntata ci saranno due nuovi arrivi in Honduras e una proposta di matrimonio a sorpresa per un naufrago. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante sia iniziata da qualche settimana, la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi è già diventata oggetto di numerose chiacchiere sul web. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Ilary Blasi avrebbe organizzato una sorpresa esagerata.

I due naufraghi coinvolti nella vicenda sono Marco Mazzoli e Paolo Noise. Infatti, sembra che nel corso della puntata che andrà in onda questa sera lunedì 8 maggio, a Cayo Cochinos sbarcheranno le loro mogli, Stefania Pittalunga e Stefania Caroli. Queste ultime sarebbero già approdate in Honduras ma la loro apparizione sarà un vero e proprio colpo di scena.

Non è tutto. Nel corso della diretta ci sarà anche una proposta di matrimonio. Infatti, gli autori del programma vorrebbero dare la possibilità a Marco Mazzoli di chiedere la mano alla sua compagna. Qualche giorno fa, il naufrago aveva rilasciato qualche dichiarazione in merito alla sua vita sentimentale:

Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano.Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti.

Dunque, dopo le nozze a Miami, il desiderio di Mazzoli è quello di vivere un matrimonio con Stefania organizzato nei minimi dettagli: