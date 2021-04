C’è (anzi, ci sarà) un dramma a L’Isola dei Famosi, parola di Biagio D’Anelli.

L’ex gieffino di Alessia Marcuzzi (ora prestato ai salotti televisivi in qualità di opinionista) ha recentemente rilasciato un’intervista per Nuovo Tv dove ha confessato di aver frequentato nello stesso periodo due donne, l’una all’insaputa dell’altra: l’attrice Emanuela Tittocchia e l’ex meteorina Manuela Ferrera. Entrambe nelle prossime settimane sbarcheranno a L’Isola dei Famosi.

“Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi”.

E ancora:

“Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”.

Biagio D’Anelli è stato fidanzato con Manuela Ferrera nel 2011 ed il loro rapporto è durato circa nove mesi, fin quando lui ha iniziato a frequentare l’attrice Emanuela Tittocchia facendo partire un vero e proprio tira e molla fra corna e ritorni di fiamma.

A distanza di 10 anni la resa dei conti (di cui tutti avremmo fatto volentieri a meno eh, ma tant’è).

Le nuove naufraghe, Emauela e Manuela non saranno le uniche….

Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia non saranno però le uniche nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi: fra giovedì 22 e lunedì 26 aprile sbarcheranno in Honduras anche la bella Rosaria Cannavò (che Google mi suggerisce essere stata una meteorina di SkyTg24), il modello Ludovico Vacchelli, Mattia Diamante di Ex On The Beach Italia ed Ignazio Moser, già visto al Grande Fratello Vip.