Antonella Mosetti ha fatto scuola perché ora anche a L’Isola dei Famosi approderanno due mamme vip con i rispettivi figli non famosi pronti al gran debutto televisivo. Era il 2016, infatti, quando Asia Nuccetelli debuttò in televisione al Grande Fratello Vip partecipando come concorrente unico insieme a sua madre.

A distanza di sei anni altri due “figli di” approderanno in un reality insieme alle proprie mamme: sto parlando di Alessandro Iannoni e Ludwig Maximilian Koons. Il primo è figlio di Carmen Di Pietro, mentre il secondo di Cicciolina e dell’artista Jeff Koons. Entrambi, secondo quanto riportato da TvBlog, parteciperanno a L’Isola dei Famosi insieme alle proprie mamme in qualità di unico concorrente.

Alessandro Iannoni nel 2019 è stato complice de Le Iene per un epico scherzo proprio ai danni di sua madre Carmen. In quell’occasione lui si finse minidotato ed interessato ad un intervento di allungamento del pene.

Le Iene, Carmen Di Pietro dà di matto durante l’epico scherzo del figlio: “Sei gay? Ce l’hai piccolo?” https://t.co/eV1Cl69LKZ #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 18, 2022

Il nome di Ludwig Maxilian Koons è invece già stato accostato in passato a L’Isola dei Famosi, ma alla fine le trattative sono sempre sfumate. Riuscirà quest’anno a naufragare in Honduras con sua madre Ilona Staller? Nel 2019 ha avuto problemi con i Carabinieri.

Guai per il figlio di Cicciolina: i Carabinieri entrano in casa e fanno una brutta scoperta https://t.co/rsMYbgVwNA #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 18, 2022

Se per Ilona, Ludwig e Alessandro quello de L’Isola dei Famosi sarebbe un debutto in un reality show, per Carmen Di Pietro no: ha già partecipato al programma durante la seconda edizione ed ha fatto pure il GF Vip.

