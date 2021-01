Chi sono i nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi? Ci sono dei grossi lavori in corso per la realizzazione del cast della prossima edizione.

Nonostante manchino poco meno di due mesi al grande ritorno del reality (fissato teoricamente per lunedì 8 marzo) l’unico nome certo è quello della conduttrice Ilary Blasi. Anche gli opinionisti non hanno ancora firmato il contratto, dato che in bilico ci sarebbero Alessandra Mussolini e Francesca Barra, con il nome di Tommaso Zorzi in qualità di riserva.

Qualche settimana fa TvBlog ha però depennato il nome della Mussolini che a quanto pare ha chiesto troppi soldi (“Pare però, come fosse un Can Yaman qualsiasi, la Mussolini abbia sparato una cifra clamorosa per essere ingaggiata in quel ruolo, quindi il suo approdo all’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista non è più così certo”) ed ora – sempre dalle medesime pagine – è spuntato un altro nome: quello di Stefania Orlando.

Con l’arrivo della Orlando il nome di Zorzi avrebbe fatto passare in secondo piano la Barra.

“Gli opinionisti dell’Isola dei Famosi? Non sono ancora stati scelti. Prende piede la coppia Tommaso Zorzi – Stefania Orlando che già si conoscono. Questo se non dovesse giungere ad un accordo con Alessandra Mussolini e se si superassero alcuni dubbi su Zorzi”.

Opinionisti Isola dei Famosi, gli Zorzando nel cast?

Con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ancora rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip (il reality terminerà il prossimo 26 febbraio) tutto resta aperto. Qualora dovessero essere loro, ovviamente, vorrebbe dire che firmerebbero il contratto con L’Isola dei Famosi durante la loro permanenza nella Casa di Cinecittà, perché dubito fortemente che gli autori di Ilary Blasi riescano a chiudere un contratto così importante in quattro e quattr’otto nel giro di una settimana fra la fine del GF Vip e l’inizio de L’Isola.

La presenza nel cast de L’Isola dei Famosi di Tommaso Zorzi e di Stefania Orlando sarebbe oggettivamente un colpaccio.

Andrà realmente così?