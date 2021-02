Ilary Blasi è pronta.

Fare un reality show in piena pandemia di Covid-19 è tutt’altro che semplice e se il Grande Fratello Vip ha messo in isolamento per 10 giorni ogni concorrente prima di entrare nella Casa (ad eccezione di quelli entrati a settembre, che si sono semplicemente limitati ad un doppio tampone a distanza di tre giorni l’uno dall’altro), per partecipare a L’Isola dei Famosi il procedimento sarà un po’ più insidioso.

Prima di partire, infatti, la produzione sottopone tutti gli aspiranti naufraghi ad un rigido e ferreo check-up sanitario e solo dopo l’ok di tutti i medici i vip possono considerarsi a tutti gli effetti dei concorrenti. In questo step abbiamo purtroppo perso Amedeo Goria, che non avrebbe risposto positivamente ad uno dei molteplici esami. Niente di grave, ovviamente, ma quanto basta per renderlo non idoneo alla vita da naufrago.

Superati i controlli medici i naufraghi vivranno in Honduras (per circa 10 giorni) in albergo dove sconteranno la propria quarantena (qua non è dato sapere se potranno avere contatti fra loro o no) e solo al termine e con esito del tampone negativo, Ilary Blasi li farà sbarcare sull’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi di Ilary Blasi: ecco cosa succederà se un naufrago contrarrà il Covid in Honduras

E se un naufrago dovesse in qualche modo risultare positivo al tampone una volta in Honduras (prima, durante o dopo il gioco) cosa succederà? A rispondere è stato il settimanale Chi:

“Se un concorrente de L’Isola dei Famosi dovesse contrarre il Covid in Honduras, che cosa accadrebbe? Lascerebbe il gioco e sarebbe ricoverato a Miami”.

Insomma, se dovesse risultare positivo prima non entrerebbe neanche in gara, se dovesse risultare positivo dopo tarderebbe il suo rientro in Italia fino a completa guarigione, mentre se dovesse risultare positivo durante il gioco, sarebbe costretto a ritirarsi.

Ilary Blasi si sbottona: “16 concorrenti, un ritorno alle origini”

A circa un mese dal suo debutto, la conduttrice si è un po’ sbottonata su Tv Sorrisi & Canzoni lasciando però molta suspance:

“Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”.

Sui nomi dei naufraghi non si sbilancia, ma assicura:

“Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia”.