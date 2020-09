Non tutti i concorrenti del GF Vip sono “vergini di reality”, alcuni di loro hanno già fatto L’Isola dei Famosi e Pechino Express e in più occasioni hanno fatto delle rivelazioni su questi programmi. Patrizia De Blanck qualche giorno fa ha detto di aver mangiato carne di topo e questa volta la Contessa è tornata a parlare dell’Isola insieme ad un’altra ex naufraga, Dayane Mello. Le due gieffine hanno discusso della fame provata in Honduras e la Contessa ha anche ricordato il discusso trionfo di Walter Nudo, definendola una ‘vittoria truccata’ ai danni di sua figlia Giada.

DM: “Alla fine tu non puoi nemmeno mangiare il cocco. Devi chiedere a loro e te lo buttano ai piedi e fanno finta che è caduto. L’Isola è la cosa peggiore, perché è più difficile! Non c’è una pianta, non c’è niente in quelle isola. Però il mare è davvero bello. Io sono rimasta 10 giorni. Ma io pregavo per tornare a casa”.

PDB: “Doveva vincere mia figlia ma, Lele Mora ha pagato 50.000€ per far vincere Walter”.

PDB: “Io avevo una fame. Certe volte mi attaccavo alle piante e masticavo le foglie. Era molto più dura del GF.”

DM: “Io non ho avuto il ciclo per un mese e mezzo, non è sano quel regime. Il tuo corpo fa cannibalismo. Sono stata un anno per tornare normale nel ciclo. Per me è stata dura quell’esperienza. Bere puoi bene dei sali minerali”

PDB: “Ti danno delle vitamine loro. Ma dormi per terra è tutto vero, non si mangia, non è truccato”

PDB: “Non c’è bagno, ma c’è un secchio. A me faceva schifo e io facevo tutto nel bosco o nelle spiagge solitarie e mi liberavo in quei posti”

PDB: “Ho mangiato gli scarafaggi e sono come le patatine fritte. Non pensi che è un animale e lo mastichi. Il topo invece fa schifo, ho visto la coda e tutto”.

Sarò cattivo, ma durante tutta questa discussione sono solo riuscito a pensare: cos’ha Dayane di così interessante da aver convinto così tanti autori a partecipare a tutti i reality esistenti in Italia?

Dico questo perché io amo i reality, li seguo da quando sono sbarcati in Italia e la Mello continua a lasciarmi…



La reazione di Twitter alle rivelazioni di Dyane su L’Isola dei Famosi.

TUTTI I RETROSCENA DELL’ISOLA AIUTO 🚨🚨 #GFVIP — E¹ᴰ (@its_elisaaa) September 17, 2020

Ma il senso di fare l’isola se si deve richiedere il permesso per prendere i cocchi dall’albero?#gfvip — 🍒🧁🌸 Rosanna 🐰🧁🐰 (@CuoreDiPanda) September 17, 2020

#gfvip la Contessa dice che Walter Nudo ha vinto l’isola perché Lele Mora ha pagato 50mila€ per farlo vincere😅la regia prima le spegne il microfono poi cambia regia 😂😂😂😂 — manuestrella (@manuestrella6) September 17, 2020

Ma lo sanno pure i muri che la contessina Giada doveva vincere l’isola ma Lele Mora ha pagato i call center, basta censurare 😂 #GFVip — Manuela 🌙 (@ManuCia0) September 17, 2020