Isola dei Famosi, contattato un nome insolito: vip americano verso il reality

Mancano due mesi all’inizio de L’Isola dei Famosi 2024 e la produzione sta già arruolando i primi naufraghi, tra cui ci dovrebbe esserci anche Joe Bastianich. Anche Rossella Erra è stata contattata, ma per il momento non ha deciso cosa fare, la stessa cosa sarebbe successa con un famoso giornalista, un nome davvero inaspettato. Stando a quello che ha rivelato Tv Blog Alan Friedman potrebbe sbarcare in Honduras a fine marzo.

“Siamo in grado oggi di aggiungere un tassello al cast del programma. Per la quota “giornalista” è stato contattato per fare L’Isola dei famosi 2024 Alan Friedman. Nato a New York nel 1956, Friedman diventa corrispondente del Financial times in Italia negli anni ottanta. Televisivamente parlando debutta nel 1991 sulla BBC, mentre nella tv italiana conduce nel 1995 su Rai3 Money line. Poi inizia la sua collaborazione con Giovanni Minoli e Myrta Merlino negli anni novanta conducendo Maastricht-Italia sempre su Rai3. Poi ancora tanta televisione e tanti libri fino alla conduzione in questi tempi di “Washington Files” in onda su San Marino Rtv e Canale 520 Sky”.

La faccia di Alan Friedman quando #Povia ha detto che Zelensky dovrebbe “abdicare al trono”. pic.twitter.com/3sMUtqtBnZ — TwittiPè (@latwittipe) March 14, 2022

Isola dei Famosi, chi condurrà la nuova edizione?

Ancora mistero su chi presenterà la nuova edizione del reality di Canale 5. Ilary Blasi qualche mese fa a Striscia la Notizia ha detto di essere attualmente in stand by, senza contratto, ma Pier Silvio Berlusconi ha

dichiarato: “La trasmissione si farà anche quest’anno. Dovrebbe andare in onda in primavera, a fine marzo, ma non c’è una data precisa. Chi condurrà? Noi siamo soddisfatti di Ilary e non vediamo motivi per non andare avanti con lei. Ovviamente non abbiamo parlato ancora con la Blasi e quindi vedremo“.

Tv Blog però ha confermato le indiscrezioni di Dagospia, secondo cui Mediaset avrebbe pensato di affidare il programma a Vladimir Luxuria (secondo Dillinger News Vlady avrebbe anche fatto un provino): “Se la prova andrà bene sarà lei la nuova conduttrice”.