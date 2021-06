“L’amore non ha confini o genere”.

Due settimane fa Ubaldo Lanzo ha rivelato di essere “bisessuale più tendente al gay” e oggi è arrivata un’altra confessione a tinte rainbow. Emanuela Tittocchia intervistata da Novella 2000 ha dichiarato di aver provato qualcosa per una donna. Quando la conduttrice era in Honduras pare che le sia scattato qualcosa per un’altra naufraga de L’Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò.

“Noi stavamo sempre attaccate, ci siamo date tantissima forza. Avevo bisogno del contatto fisico. Anche mentre stavamo sdraiate al sole le tenevo la mano o la caviglia. Sono attratta da Rosaria, la voglio un bene dell’anima. Per me l’amicizia, quando è così profonda, è una sorta di innamoramento.

Ci siamo riviste dopo L’Isola dei Famosi, siamo andate al mare, siamo andate a prendere un aperitivo in un posto bellissimo di Roma. Il caso ha voluto che vivessimo anche vicine. Prima le ho comprato un regalino. L’ho fatto con il cuore. Ecco mi succede questo: se cammino per strada e vedo qualcosa di carino penso subito a Rosaria.”

“L’amore è trasversale e non ha genere”.

“Non so dirvi se si tratti o meno di una cotta. Di certo sono infinitamente attratta da Rosaria e poi ho sempre pensato che l’amore sia trasversale, non riguarda né l’età né il sesso. Si può provare un sentimento profondissimo per chiunque. Se adesso dovesse chiedermi: con chi andrebbe a cena stasera? Con un uomo bellissimo o con Rosaria, io le risponderei Rosaria senza batter ciglio“.

Che dire, se son rose fioriranno.

