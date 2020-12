Ormai è quasi certo che ad aprile partirà una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta però da Ilary Blasi. Il cast ovviamente è ancora da definire, ma molti personaggi sono stati contattati e uno di questi l’ha svelato in una recente intervista. Dalle pagine del settimanale Vero Alessandra Canale ha rivelato che sta prendendo in considerazione l’idea di partecipare al reality di Canale 5.

“Se ci sono dei reality show nel mio futuro? Le proposte sono arrivate ed è mio figlio Amedeo, che ha 25 anni, che mi consiglia a riguardo. Ci sono state due proposte principali. Pechino Express, che però è un format che ha ritenuto poco adatto a me. Invece per l’Isola potrebbe essere il momento giusto. Finora non me la sono sentita, temendo di essere troppo timida ed emotiva, ma ora sto facendo le mie valutazioni”.

Il rumor del possibile arrivo della Canale a L’Isola l’aveva lanciato mesi fa Dandolo: “Trattasi di Pechino Express e L’Isola dei Famosi. La amatissima presentatrice Rai è assai combattuta dicono i soliti ben informati. Dove ricadrà la sua scelta? Ah, saperlo“.

Alessandra ha tutto il diritto di partecipare, visto che è un volto noto della tv e con almeno 2 clip ha fatto la storia del trash. Devo dire però che sono molto più interessato ad Asia Argento, che sembra stia seriamente pensando di diventare una naufraga.

Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ♥️ pic.twitter.com/AiZNFEqX3k — Trash Italiano (@trash_italiano) November 30, 2020

Isola dei Famosi 2021, i vip contattati.

Asia Argento

Alessandra Canale

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Giovanna Abate (ex Uomini e Donne)

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Lorenzo Riccardi (ex Uomini e Donne)

Luca Dorigo (ex Uomini e Donne)

Lucas Peracchi (ex Uomini e Donne)

Luigi Oliva (ex di Pamela Prati)

Marco Baldini

Mila Suarez (ex Grande Fratello)

Nicole Rossi (ex Il Collegio)

Sossio Aruta (ex Uomini e Donne)