L’Isola dei Famosi (covid permettendo) tornerà a marzo.

Mediaset, dopo il successo dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di allungare il brodo e di farlo finire il prossimo 8 febbraio, per regalare alla rete altri due mesi di respiro e buoni numeri di share.

L’allungamento, tuttavia, non precluderebbe il ritorno dell’altro reality di punta di Canale 5, L’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare con una nuova edizione rinnovata a marzo.

Come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice sarà Ilary Blasi ed il desiderio di Mediaset sarebbe quello di piazzare il reality nei lunedì di marzo, terminando così a maggio.

I provini sarebbero già iniziati ed il primo vip ad aver incontrato gli autori sarebbe stata l’ex annunciatrice Rai Alessandra Canale.

“Le difficoltà non mancano ma Banijay e Mediaset stanno facendo di tutto per realizzare una nuova edizione de L’Isola dei Famosi che al momento figurerebbe in palinsesto nei lunedì di marzo con la conduzione di Ilary Blasi” – ha scritto Giuseppe Dandolo – “Sono iniziati anche i primi provini, a sostenerlo anche l’annunciatrice Rai Alessandra Canale. Sarà tra i naufraghi?”

Non da escludere la presenza nel cast anche di Massimiliano Morra.

“Ho fatto un provino per L’Isola dei Famosi l’anno scorso, ma ti dico la verità: adesso come adesso non mi sarebbe piaciuto fare quel reality. Il GF è sempre stato il reality per antonomasia ed ho sempre voluto fare quello. Ora non so risponderti, mi prenderò del tempo ed in futuro vediamo. Non escludo nulla. Magari in futuro”.