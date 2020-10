L’Isola dei Famosi tornerà sulle reti Mediaset a partire dal prossimo anno (si vocifera gennaio, ma è probabile che venga slittata a marzo) e per la prima volta da quando va in onda la location non sarà un’isola paradisiaca del centro America, bensì un’isoletta europea.

Oltre il cambio di conduzione (che passerà da Alessia Marcuzzi ad Ilary Blasi), L’Isola dei Famosi cambierà anche location e secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv il cambio di isola sarebbe da attribuire alle restrizioni dovute all’emergenza CoronaVirus.

Portare un gruppo di lavoro di centinaia di persone in un paese come l’Honduras con voli interminabili e numerosi scambi era effettivamente troppo rischioso (senza contare la qualità della sanità in Honduras, decisamente inferiore rispetto a quella europea), motivo per cui il gruppo degli autori starebbe valutando in queste settimane l’ipotesi di un’isoletta europea vagliando varie spiagge fra le Canarie e le Azzorre. Insomma, o Spagna o Portogallo.

Isola dei Famosi, le vecchie location

La nuova location e la nuova conduzione porteranno sicuramente una ventata di novità al reality show che giungerà il prossimo anno alla sua quindicesima edizione.

Le prime tre edizioni L’Isola dei Famosi si è svolta a Samanà, nella Repubblica Dominicana; mentre dalla quarta alla quattordicesima (esclusa la settima che si è tenuta a Corn Island in Nicaragua) le spiagge protagoniste si trovavano a Cayo Cochinos in Honduras.