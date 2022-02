Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo Rodriguez faranno parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che, come annunciato da Ilary Blasi a Michelle Impossibile, partirà lunedì 21 marzo.

Se per Gustavo questo sarà un vero e proprio debutto televisivo, per Jeremias sarà un ritorno sul luogo del delitto, dato che ha già partecipato al reality nel 2019 durante l’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. In quell’occasione il piccolo di casa Rodriguez ha avuto un flirt con Soleil Sorge, entrata insieme a lui a metà percorso.

Intervistata dal settimanale Chi, Belen Rodriguez ha così commentato il ritorno del fratello in Honduras: “Mio fratello a L’Isola dei Famosi lo vedo bene, l’altra volta non era concentrato, l’ha vissuta come se fosse in un hotel vista mare romantico. Adesso è fidanzato, innamorato e sarà più concentrato”. Sul padre ha invece detto: “Mio padre ha uno spirito wild, sa fare tutto, darebbero certamente un bel contributo“.

Isola dei Famosi, tutti i Rodriguez in Honduras

Per quella famiglia L’Isola dei Famosi è un reality di casa. Nel 2008 ha partecipato Belen Rodriguez classificandosi seconda dietro Vladimir Luxuria, nel 2015 è naufragata Cecilia Rodriguez, arrivando fino alla finale battendo al televoto Valerio Scanu. Nel 2019, invece, è stata la volta di Jeremias Rodriguez e nel 2021 abbiamo visto Ignazio Moser, fidanzato di Chechu. Dato che nel 2022 assisteremo al debutto di Gustavo ed al ritorno di Jeremias, nulla vieterà agli autori di chiamare mamma Veronica per il prossimo anno, così chiudono in bellezza il cerchio.

Il padre di Belen Rodriguez è sì nuovo al mondo dei reality show, ma in passato è stato più volte accostato ai titoli più forti. Il suo nome ha fatto capolino nella lista dei papabili vipponi della terza edizione del Grande Fratello Vip e quest’anno abbiamo ‘rischiato’ di vederlo anche a Pechino Express in coppia con l’allora compagno di sua figlia, Antonino Spinalbese.