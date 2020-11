Il mondo dei reality show è più piccolo di quanto possa sembrare e Massimiliano Morra nel corso dell’ultimo anno ha sostenuto diversi provini.

Se qualche mese fa Gabriele Parpiglia ha svelato che Morra era stato contattato per partecipare a Temptation Island Vip, ieri – durante un’intervista rilasciata a Casa Chi – il giornalista ha chiesto all’ex gieffino un commento su L’Isola dei Famosi, reality a cui Morra avrebbe dovuto partecipare l’anno scorso.

“Ho fatto un provino per L’Isola dei Famosi l’anno scorso, ma ti dico la verità: adesso come adesso non mi sarebbe piaciuto fare quel reality. Il GF è sempre stato il reality per antonomasia ed ho sempre voluto fare quello. Ora non so risponderti, mi prenderò del tempo ed in futuro vediamo. Non escludo nulla. Magari in futuro”.