Sarà l’effetto della nomination inaspettata o che è un diesel, ma Andrea Cerioli ha finalmente tirato fuori il carattere a L’Isola dei Famosi. Lunedì notte l’ex tronista è sbottato contro Roberto Ciufoli, colpevole di averlo nominato senza una solida motivazione. Ieri invece è scoppiata una discussione per colpa di una ciabatta. I naufraghi dell’Isola infatti usano le infradito come presine e nella notte tra martedì e mercoledì Cerioli ne ha buttata una nel fuoco per sbaglio. Andrea pare abbia avvisato subito Brando Giorgi di questo inconveniente, eppure l’attore la mattina appena ha visto le telecamere sembra abbia finto di non ricordare le parole del compagno di avventura.

“Arrivo lì in spiaggia e come sempre c’è Brando che appena vede le telecamere si sveglia. Mi ha detto ‘Ma stanotte ti è per caso volata una ciabatta nel fuoco?’. Lo sapeva che mi era volata una ciabatta dentro al fuoco, succede. […] Brando tu c’eri! Mi è scivolata dentro e tu lo sapevi dai. Ma sai che sei uno furbo tu. Vabbè basta siamo partiti male mi sa. Non è che mi aggredisci, ma fai il parac***. Mi dà fastidio questo tuo atteggiamento. […] E allora è un bas***do, allora lo è. Non mi faccio prendere in giro e quindi se loro fanno gli st***zi, lo faccio anche io. Brando davanti alle telecamere fingeva ‘Andre per caso ti sono cadute le presine nel fuoco stanotte?’ Io gli avevo già detto che aveva preso fuoco la presina. Le persone si stanno rivelando per quello che sono, meglio così”.

Poco importa se per futili motivi, l’importante è che gli animi inizino a scaldarsi perché altrimenti…



Isola dei famosi: Andrea Cerioli sbotta contro Brando Giorgi.

Andrea Cerioli e Brando Giorgi discutono, Cerioli lo accusa di essere falso davanti alle telecamere.#isola pic.twitter.com/DPYWr29WPb — isola out of context (@oocisola) April 7, 2021

Cerioli che schizza ad ogni minima provocazione è la mia cosa preferita era questo il cerioli che volevo. #isola — 🐍dalla palapa.🏝🇭🇳 (@nelnomedeltrash) April 7, 2021

non vi lamentate che litigano vi prego è l’unica dinamica. piuttosto la lodo dentro no serve a nulla. imparate a votare lasciate dentro cerioli se no noi che guardiamo #isola — roxy (@roxy17835655) April 7, 2021

PH: Isola dei Famosi Mediaset Play.