Amedeo Goria farà parte del cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e se gli autori hanno messo gli occhi su lui è probabilmente perché nel corso degli ultimi mesi ha più volte fatto incursione al Grande Fratello Vip per andare a trovare sua figlia Guenda e la sua ex moglie, Maria Teresa Ruta.

Maurizio Costanzo fra le pagine del settimanale Nuovo Tv ha descritto come un “circo mediatico” questa tarantella fra Maria Teresa Ruta al GF Vip ed Amedeo Goria a L’Isola dei Famosi, sottolineando come “piaccia o no, questo in tv succede spesso”.

“Amedeo Goria a L’Isola dei Famosi probabilmente darà visibilità a Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Conto sul fatto che lui mantenga uno stile accettabile e resista nel gioco senza lasciarsi andare troppo come ha fatto Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda. Vedremo uno scambio di ruoli abbastanza prevedibile. In tv succede spesso: piaccia o no questo è un circo mediatico”.

Questo per Amedeo Goria sarà il secondo reality show dopo la sua breve esperienza nello sfortunato (e rinnegato da tutti) reality di Carlo Conti, Ritorno Al Presente, a cui partecipò anche Elisabetta Gregoraci.

FUN FACT: il giornalista con l’esperienza in Honduras seguirà le orme proprio di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, dato che entrambe hanno partecipato al reality in due edizioni diverse, quando era ancora condotto da Simona Ventura su Rai Due.

Isola dei Famosi 2021, il cast

Akash Kumar

Amedeo Goria

Angela Melillo

Brando Giorgi

Carolina Stramare

Clemente Russo

Elisa Isoardi

Fariba Tehrani

Ferdinando Guglielmotti

Giovanni Ciacci

Paul Gascoigne

Ubaldo Lanzo

Valentina Persia

Vera Gemma