Chi sperava di rivedere a L’Isola dei Famosi la coppia composta da Ilary Blasi e Alvin (già consolidata durante il programma estivo EuroGames) si sbaglia di grosso, perché lo storico inviato del reality di Canale 5 ha deciso di non accettare l’offerta e voltare definitivamente pagina.

Dopo essere stato l’inviato in Honduras per ben tre edizioni Mediaset su cinque (gli altri due anni lo hanno fatto Stefano Bettarini e Stefano De Martino), ora ha deciso di dare un taglio netto al passato, come scritto su Instagram.

“Mi chiedete spesso notizie sull’Isola dei Famosi, eccole: gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3….2…1…LIBEROOOO!”