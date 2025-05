Isola dei Famosi: Abbandoni e nuovi ritiri in arrivo!

L’Isola dei Famosi sta affrontando una fase critica, con il cast iniziale che si è ridotto quasi della metà in sole tre settimane. Tra i naufraghi che hanno abbandonato Cayo Cochinos figurano Camila Giorgi, Angelo Famao, Leonardo Brum, Spadino, Nunzio Stancampiano e Antonella Mosetti. Si segnala anche l’arrivo di Ibiza Altea, che non è apparsa in video.

Secondo Gabriele Parpiglia, durante la trasmissione Studio 100, ci potrebbero essere ulteriori ritiri, con due naufraghe in difficoltà. Parpiglia ha sottolineato quanto sia complicata la gestione di tali abbandoni per la produzione, che deve trovare sostituti idonei in breve tempo.

Tra le naufraghe a rischio, Carly Tommasini ha manifestato sintomi di malessere lo scorso weekend, mentre Teresanna Pugliese, pur essendo stata in infermeria, è già tornata tra i compagni. Anche Dino Giarrusso ha effettuato controlli medici, ma è rientrato in serata.

In controtendenza, tre nuovi concorrenti entreranno in gioco: la modella marocchina Ahlam El Brinis, l’ex fidanzata di Spadino e volto di Italia Shore Jasmin Salvati, e l’illusionista ed ex protagonista di Pechino Express Jey Lillo. La situazione resta fluida e il destino dei naufraghi potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it