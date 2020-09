L’Isola dei Famosi tornerà a gennaio, è ufficiale. Ad annunciarla è stata proprio Mediaset durante la serata dei Palinsesti (rigorosamente in modalità smart working).

La quindicesima edizione del reality show di sopravvivenza (la sesta trasmessa da Canale Cinque) sarà condotta presumibilmente da Ilary Blasi come rumoreggiato mesi fa. E’ di gennaio, infatti, la notizia dell’abbandono di Alessia Marcuzzi.

“Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’«Isola dei Famosi». Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle “Le Iene” (in onda da febbraio su Italia 1)”.

Isola dei Famosi 2021, il cast

Il cast della nuova edizione è ovviamente tutt’ora in alto mare (per restare in tema di Isola), ma in questi ultimi mesi oltre Sossio Aruta di Temptation Island e Nicole Rossi di Pechino Express, si sono candidati a partecipare anche quattro ex tronisti di Uomini e Donne.

Il primo a farlo è stato Luca Dorigo che lo scorso anno è stato vicinissimo allo sbarco (poi gli autori gli hanno preferito Jeremias Rodriguez); poi è stata la volta di Lucas Peracchi (su cui verte ancora una causa con la Fascino di Maria De Filippi); Lorenzo Riccardi (che in passato aveva sostenuto un provino anche per il GF Vip) ed infine oggi anche Andrea Cerioli si è aggiunto alla lista.