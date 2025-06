Isola dei Famosi 2025: Semifinale e Nomination di Stasera

L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla semifinale, prevista per mercoledì 25 giugno, a una settimana dall’ultima puntata. I concorrenti stanno affrontando una diretta che promette colpi di scena.

Questa semifinale è cruciale, poiché determinerà quali partecipanti accederanno alla finale della diciannovesima edizione del reality, che ha visto alti e bassi in termini di ascolti e ritiri. Tra i protagonisti, Mario Adinolfi ha attirato l’attenzione per i suoi comportamenti controversi sin dall’inizio del programma.

La semifinale andrà in onda alle 21:20 su Canale 5, con la possibilità di seguirla in streaming su Mediaset Infinity e in replica il giorno dopo. Durante la serata, tre naufraghi, nominati, potrebbero dover abbandonare il gioco. I nominati sono Jey Lillo e Cristina Plevani, scelti dai compagni, e Patrizia Rossetti, messa in gioco dal leader della settimana, Omar Fantini. Un ulteriore Televoto Flash è previsto, aumentando la tensione.

I naufraghi ancora in gara sono dieci, tra cui Cristina Plevani, Dino Giarruso, Jasmin Salvati, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Questa semifinale metterà in evidenza alleanze e strategia, con Pugliese che ha espresso preoccupazione per le manovre di Adinolfi, suggerendo che stia cercando di eliminare i concorrenti più giovani per raggiungere la finale.

L’incontro promette di vivacizzare le dinamiche già delicate tra i concorrenti, rendendo l’atmosfera sempre più competitiva in vista della finale prevista per il 2 luglio.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: style.corriere.it