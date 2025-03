Isola dei Famosi 2025, prima possibile naufraga: “Amata tronista”

Sono in corso i preparativi per L’Isola dei Famosi 2025, con ultime decisioni riguardanti la conduzione e gli opinionisti. Veronica Gentili e Simona Ventura sono in pole position per la conduzione. I casting per il cast del reality stanno proseguendo e tra i candidati si segnala Teresanna Pugliese, ex tronista e gieffina, che ha sostenuto i provini e sembra avere buone possibilità di partecipare alla nuova edizione. Secondo Alberto Dandolo di Dagospia, Teresanna è stata ben apprezzata durante le selezioni, il che fa pensare a una sua presenza a Cayo Cochinos. Mediaset desidera un cast “forte” dopo il flop dell’anno precedente e ha già avviato molti provini per raggiungere questo obiettivo.

Teresanna è nota per il suo ruolo iconic in Uomini e Donne, dove ha regalato momenti memorabili, e ha anche partecipato al Grande Fratello Vip. Nonostante il suo passato televisivo, si pone ora la questione se nel 2025 sia ancora considerata un personaggio “forte”.

Oltre a Teresanna, al momento si stanno valutando anche altri vip che hanno manifestato interesse o sono stati contattati per partecipare, tra cui Nicole Murgia e Ilaria Galassi, ex gieffine, e Delia Duran, influencer. Tra i nomi contattati figurano anche Angelo Madonia, ballerino, Maddalena Corvaglia, ex velina, e Camila Giorgi, ex tennista. Le dinamiche di selezione si annunciano quindi molto intense per il prossimo reality di Canale 5.