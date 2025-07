Isola dei Famosi 2025: Finale, pronostici e colpi di scena!

La tensione è palpabile mentre ci avviciniamo alla finale de “L’Isola dei Famosi 2025”, prevista per questa sera alle 21:30 su Canale 5, con la conduzione di Veronica Gentili. Dopo un lungo percorso, è tempo di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore e il premio di 100.000 euro.

I finalisti in gara sono Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Le ultime ore in Honduras hanno visto i concorrenti riflettere su ciò che è accaduto, con momenti di leggerezza e qualche tensione tra Teresanna e Omar. In studio, gli eliminati commenteranno la serata, e l’attenzione sarà rivolta anche ai concorrenti ritirati, storicamente non sempre invitati, ma che hanno già fatto apparizioni recenti.

I concorrenti finalisti dovranno affrontare prove estreme per dimostrare la loro forza e determinazione. Con il supporto del pubblico attraverso televoti flash, uno di loro sarà incoronato vincitore. Attualmente, Cristina è considerata la favorita, secondo i pronostici di Sisal, ma attenzione agli avversari, in particolare Teresanna e Omar, i cui fan sono pronti a votare.

Nel frattempo, i sondaggi indicano che Teresanna potrebbe trovarsi in difficoltà contro Jey, mentre un’altra voce superiore nel sondaggio afferma che Omar potrebbe persino vincere. La verità, però, verrà svelata solo durante la diretta di questa sera, quando il pubblico avrà l’ultima parola.