Isola dei Famosi 2025: Favoriti e Risultati del Televoto

Il reality show “Isola dei Famosi” è in fase cruciale, con la penultima puntata in onda il 25 giugno 2025. Recenti sondaggi indicano che Jay Lillo, illusionista e content creator, è il concorrente maggiormente a rischio eliminazione.

Attualmente, tre naufraghi sono in nomination: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jay Lillo. Ognuno di loro ha un percorso diverso nel reality; Plevani è famosa per la sua partecipazione al primo “Grande Fratello”, Rossetti è una veterana con una lunga carriera fra alti e bassi, mentre Lillo ha catturato l’attenzione ma si trova in una situazione delicata.

Nella settimana che precede la finale, l’uscita di Mirko Frezza e Alham ha già ridotto i contendenti. Con le nomination, si ipotizza che Patrizia Rossetti possa essere la prossima a lasciare, data la sua storia nel programma. Tuttavia, Lillo è percepito come il favorito per l’eliminazione dai voti di Plevani, Loredana e Mario.

I risultati dei sondaggi mostrano Jay Lillo come il meno popolare, con solo il 25,25% dei voti a favore, seguito da Patrizia Rossetti con il 31,48% e la favorita Cristina Plevani al 42,28%. Questo scenario evidenzia una chiara preferenza verso Plevani, probabilmente grazie alla sua storicità nel panorama dei reality.

Con dieci concorrenti ancora in gara, la serata preannuncia notevoli colpi di scena, poiché gli autori del programma potrebbero optare per votazioni flash per ridurre il numero di partecipanti, aumentando l’intensità della competizione e avvicinandosi alla finale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ecodelcinema.com