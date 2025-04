Isola dei Famosi 2025, durata e data della finale

Ci siamo quasi: l’Isola dei Famosi 2025 è pronta a partire. La prima puntata andrà in onda mercoledì 7 maggio su Canale 5, condotta da Veronica Gentili e affiancata da Simona Ventura. Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato dall’Honduras e ha rivelato che il programma durerà dieci settimane, ossia fino al 16 luglio. Questo non è mai accaduto prima, poiché nessuna edizione si è conclusa in piena estate. Le edizioni 16 e 17 hanno terminato le loro trasmissioni a fine giugno.

Pretelli ha espresso la sua emozione per l’inizio di questa esperienza: “Sono molto emozionato, ho iniziato a fare la valigia… sarà un’esperienza indimenticabile. Mi mancherà Kian e Giulia, l’affetto fisico sarà ciò che mi mancherà di più”. Ha anche scherzato sulla sua dieta in Honduras, dicendo che prima di partire mangerà due pizze, dato che là stanno ancora lavorando su di esse.

L’Isola dei Famosi 2025 durerà 70 giorni, un periodo più lungo rispetto ai 59 giorni dell’edizione di Vladimir Luxuria, ma notevolmente inferiore ai 99 giorni della stagione del 2022 condotta da Ilary Blasi, che ha visto partecipare naufraghi noti come Carmen Di Pietro e i fratelli Tavassi. Con il programma che si sovrapporrà a Temptation Island, Veronica Gentili accompagnerà il pubblico anche nella prima parte della bella stagione.

L’Isola dei Famosi promette quindi un’estate di avventure e spettacolo, pronta a tenere compagnia con nuove storie e dinamiche tra i naufraghi.