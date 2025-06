Isola dei Famosi 2025: Chi sarà eliminato stasera?

By

Questa sera, 25 giugno 2025, L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 con la sua penultima puntata di stagione. Il reality show, che ha registrato ascolti deludenti, si avvicina alla finale prevista per mercoledì 2 luglio.

Durante questa serata, ci sarà un’ulteriore eliminazione tra tre concorrenti: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo. La votazione sancirà chi dovrà abbandonare per sempre le spiagge honduregne. Ieri si è assistito all’uscita di Mirko Frezza, mentre Alham aveva già lasciato il gioco in precedenza.

Nel televoto attuale, Cristina Plevani emerge come la preferita con il 42,28% delle preferenze, seguita da Patrizia Rossetti al 31,48% e Jey Lillo con il 25,25%. Questo suggerisce che Jey potrebbe essere il concorrente con maggiori probabilità di essere eliminato.

Dopo le eliminazioni, rimarranno solo dieci concorrenti in gara. Si prevede anche che, in questa fase finale, possano esserci votazioni flash per ridurre ulteriormente il numero di partecipanti. Nella scorsa edizione, cinque concorrenti erano stati portati alla finale e sembra probabile che i produttori seguiranno una linea simile anche quest’anno.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it