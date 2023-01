Isola dei Famosi 2023, Alex Belli e Delia Duran nuovi concorrenti?

Nonostante Mediaset sia concentrato in questo momento sul Grande Fratello Vip, stanno iniziando a circolare già anche le prime voci sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che andrà in onda a partire dalla prossima primavera, subito dopo il reality condotto da Alfonso Signorini.

Al timone non ci sono dubbi che ci sarà ancora una volta Ilary Blasi mentre dubbi ci sono sugli opinionisti che l’affiancheranno. Di Vladimir Luxuria non si sa ancora nulla mentre le probabilità di Nicola Savino sono molto basse visto che sta conducendo un programma su TV8.

Fonte: web

Ma dubbi ci sono anche sul prossimo inviato in Honduras dopo, a quanto pare, l’addio di Alvin. Sono iniziati i casting per la sostituzione in pole position sembrerebbe ci sia Paolo Ciavarro ma indiscrezioni recenti parlano anche di Can Yaman in lizza.

Detto ciò c’è da capire anche chi saranno i personaggi che sbarcheranno sull’Isola. Anche se mancano ancora diversi mesi al via, in rete e sulle riviste di gossip si stanno già facendo i primi nomi. A quanto pare una delle coppie favorite a sbarcare in Honduras è quella composta da Alex Belli e Delia Duran. La coppia molto chiacchierata per la passata edizione del Grande Fratello Vip sarebbe una vera veterana dei reality e crediamo che una loro partecipazione possa portare un bel po’ di scompiglio.

Accanto al nome di Alex e Delia stanno circolando poi anche altri nomi quali: Veronica Cozzani, madre dei Rodriguez, Dayane Mello, Luca Di Carlo, il famoso avvocato di Cicciolina. E ancora Alessia Macari, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine e addirittura Pamela Prati, che ha finito da un po’ di tempo la sua esperienza al GF Vip.

Insomma la produzione è al lavoro per garantire un cast d’eccezione e variopinto alla nuova edizione del programma.