La nuova edizione de L’Isola dei Famosi tornerà nel 2022 e come rivelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi i casting sono iniziati la scorsa settimana.

Isola dei Famosi: Mediaset ha deciso le sorti del reality * https://t.co/NRItuXZuHe #Isola https://t.co/G6KNUlHIsv — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 3, 2021

La prima vip ad essere stata contattata è la velocista olimpionica Olga Plachina, famosa nel nostro paese per essere la compagna di Aldo Montano.

Olga e Aldo si sono conosciuti alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 e da allora non si sono più lasciati. Nel 2016 si sono sposati ed hanno dato alla luce due bambini: Olympia di 4 anni e Mario nato quest’anno.

“Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana” – ha dichiarato Gabriele Parpiglia – “Ad Olga è stato proposto di fare L’Isola dei Famosi che andrà in onda due settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip, ovvero verso il 21 o il 28 marzo”.

L’Isola dei Famosi, Olga Plachina verso il cast: “Reality nelle sue corde, felice di partecipare”

“L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano”.

Il giornalista ha poi rivelato che al momento la conduzione è ancora incerta (“Chi condurrà? Al momento ancora non si sa“), anche se l’ipotesi di un Blasi bis non è da escludere. I tre opinionisti invece non sembrerebbero essere stati confermati. Al loro posto ci saranno altri.