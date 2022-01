L’Isola dei Famosi nel corso delle varie edizioni Rai e Mediaset ha visto naufragare tre coppie di sorelle: le gemelle Imma ed Eleonora De Vivo nel 2008, le Donatella nel 2015 e Viktorija e Virginia Mihajlović nel 2019. Quest’anno Ilary Blasi potrebbe replicare l’idea ma con due fratelli. Gli Onestini.

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, infatti, Luca Onestini e Gianmarco Onestini sarebbero addirittura contesi da due produzioni. Quella del Grande Fratello Vip (che gli ha chiesto di entrare in gioco nell’attuale edizione) e quella de L’Isola dei Famosi.

Luca e Gianmarco Onestini in Italia in questi ultimi anni hanno perso molto appeal, ma in Spagna stanno spopolando. Il primo ha vinto il reality Secret Story, mentre il secondo ha vinto El Tiempo Del Descuento, spin off ufficiale del Gran Hermano Vip, programma che ha regalato ai due fratelli moltissima notorietà.

Nel dubbio, qualora gli Onestini decidessero di sbarcare in Honduras, potrebbero trovare persone come Alessia Fabiani, Dayane Mello, Antonella Fiordelisi e Pago.

Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi https://t.co/KqxS0VUSHA #GFVip #Mellos — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 6, 2022

L’Isola dei Famosi 2022 | La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi

Alessia Fabiani, attrice | Casa Chi

Jedà, fidanzato di | Oggi

Gianmarco Onestini, fratello di | Casa Chi

Andrea Casalino | TvCircle

Nicola Vivarelli | RTL 102.5

Pago | NuovoTv

Antonella Fiordelisi | RTL 102.5

Dayane Mello | Oggi

