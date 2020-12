La messa in onda de L’Isola dei Famosi 2021 è sempre incerta (dipenderà tutto dall’andamento della pandemia), ma la produzione avrebbe già avviato a buttare giù una lista di eventuali naufraghi e le prime chiamate sarebbero già partite.

Se il settimanale Nuovo nell’ultimo numero ha parlato di Andrea Cerioli, Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti di Uomini e Donne, il portale televisivo BubinoBlog ha svelato che potrebbe esserci anche un’intera famiglia vip composta da madre, figlio e nuora.

Nel dettaglio potrebbero naufragare Eleonora Giorgi (che si è auto-candidata da mesi), insieme al figlio Paolo Ciavarro ed alla fidanzata Clizia Incorvaia. Tutti e tre hanno già partecipato al Grande Fratello Vip (in edizioni diverse) ed ora potrebbero ritrovarsi per sbarcare insieme in Honduras. Paolo e Clizia (che si sono conosciuti ed innamorati durante la quarta edizione del GF Vip) stanno insieme da circa un anno e nonostante la Giorgi abbia pubblicamente applaudito questa relazione, numerosi rumor la vedrebbero in forte contrasto con la nuora.

Isola dei Famosi, Paolo su sua madre Eleonora

“Mia madre a L’Isola? Da figlio penso che mi preoccuperei molto” – ha dichiarato baby Ciavarro in una vecchia intervista – “Non è più una ragazzina e credo che per sarebbe molto dura per lei dal punto di vista fisico. Avrà paura degli squali e sulla terra ferma delle zanzare e di tutti gli altri animali”.

Se la trattativa dovesse andare in porto i tre seguirebbero le gesta di Massimo Ciavarro (rispettivamente ex marito, padre e suocero dei novelli naufraghi) che ha partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2008 (l’edizione vinta da Vladimir Luxuria).