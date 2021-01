Jill Cooper sarebbe dovuta essere una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ma come sottolineato da Gabriele Parpiglia via Giornalettismo, il suo nome sarebbe stato depennato dalla lista. Un rifiuto, quello dell’americana, dovuto ad altri impegni lavorativi che non le avrebbero permesso di sbarcare in Honduras nel mese di marzo.

Il no di Jill Cooper tuttavia non sarebbe il primo che Mediaset ha incassato, dato che hanno rifiutato di partecipare anche Asia Argento, l’ex calciatrice Carolina Morace ed il coreografo ed ex professore di Amici, Garrison Rochelle.

E per due americani che dicono no (Jill e Garrison), è in arrivo un italiano che da un lustro riesce sempre a stare al centro delle chiacchiere fra ospitate televisive (si gira da anni tutti i salotti di Barbara d’Urso), trasmissioni di successo (Detto Fatto, Ballando con le Stelle, Vite da Copertina..) e gossip estivi (sia amorazzi che scandali): sto parlando di Giovanni Ciacci.

Sempre secondo Parpiglia, Ciacci sarebbe in procinto di accettare L’Isola dei Famosi (rescindendo il contratto con Tv8) dato che Mediaset gli avrebbe riservato un duplice contratto con il reality di Ilary Blasi e con i programmi di Barbara d’Urso.

Oltre i già citati, fra i ‘no’ della nuova edizione de L’Isola dei Famosi anche quelli di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A questo punto l’unica trattativa rimasta aperta è quella di Eleonora Giorgi che non ha ancora commentato il rumor.

Creare il cast de L’Isola dei Famosi si rivela ogni anno sempre una sfida difficile: non tutti sono disposti ad accettare simili condizioni di vita.

Isola dei Famosi 2021, il possibile cast.