Isola, confessione di un ex naufrago: “Abbiamo rubato soldi e fumato”

Negli anni a L’Isola dei Famosi abbiamo assistito a varie trasgressioni del regolamento, c’è chi ha rubato del cibo, chi ha portato qualcosa di particolare “nella trasmissione” e adesso sappiamo che qualcuno ha anche fregato dei soldi. Edoardo Tavassi nel podcast di Leonardo Bocci ha rivelato che lui e Nicolas Vaporidis hanno preso 20 Euro dal marsupio di un microfonista e hanno corrotto un barcaiolo honduregno, che avrebbe portato loro diversi pacchetti di sigarette. Praticamente la versione trash di Narcos.

Se quei 20 Euro fossero arrivati a Carmen avrebbe comprato ciambelle e platani al mercato nero.



“Devo raccontare una cosa. A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi. Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra ‘facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno’. In totale abbiamo fregato 20 Euro, ma questi 20 Euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno.

Io e Nicolas andavamo in disparte, camminando chilometri e poi fumavamo. Una volta fatta sventolavamo le magliette per non fumare. Una volta uno del programma ci fa ‘puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni’.

Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla iqos. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. E sono riuscito a fumare le Heets anche senza l’apparecchio!. Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono. Però vi assicuro che ha funzionato anche con il cocco”.