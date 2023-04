La settima puntata del serale di Amici 22 è stata registrata ieri e qua trovate le anticipazioni sull’eliminato. Fra le protagoniste della settima puntata, ça va sans dire, Isobel Kinnear che ha avuto l’opportunità di esibirsi ben quattro volte.

Ovviamente non abbiamo potuto assistere al guanto di sfida fra lei e Mattia, dato che è stato annullato su consiglio di Simone Nolasco che ha additato Benedetta Vari come una poco professionale nell’insegnare la coreografia ai due allievi. Nonostante questo, Isobel Kinnear nel corso della prima manche si è esibita ben due volte. Lo ha fatto contro Maddalena Svevi su una coreografia richiesta da Alessandra Celentano e contro Angelina Mango, proponendo un ballo ispirato a Bollywood.

Isobel si infortuna durante la nuova puntata e lascia lo studio

Anche nel corso della seconda manche la ballerina si è esibita sfidando Wax e portando a casa il punto. Nonostante questo la sua squadra è finita al ballottaggio e lei è così scivolata a rischio eliminazione contro Aaron. Qua è stata richiamata a danzare sulle note di Who Run The World (Girls) di Beyoncé e si è infortunata al braccio.

SuperGuidaTv è stato chiaro: “Isobel si è infortunata al braccio nella sfida per il ballottaggio ed è dovuta uscire dallo studio per andare dal fisioterapista. Tutti sono andati da lei e si sono preoccupati per la sua salute“.

Al di là dell’infortunio, come sappiamo, i giudici l’hanno salvata ed a rischiare il posto nella scuola è toccato ad Aaron. Chi sarà uscito fra lui e Cricca? Ma soprattutto, il braccio della Kinnear guarirà in previsione della semifinale della prossima settimana?