Isobel Kinnear svicola su Cricca che a Verissimo aveva confermato la rottura

Silvia Toffanin oggi pomeriggio ha intervistato i finalisti di Amici di Maria De Filippi, fra cui anche la ballerina Isobel Kinnear. L’australiana ha parlato della sua famiglia e dell’amata nonna, ma a domanda diretta su Cricca ha svicolato.

“Sono dall’altro lato del mondo, ma qua ad Amici ho trovato una seconda famiglia. Cricca mi manca tantissimo è una persona speciale, ma mi mancano tutti: non vedo l’ora di rivederli dopo questa esperienza”.

Giusto ieri Cricca – sempre nel salotto di Silvia Toffanin – ha confermato la rottura, argomento che la ballerina non ha voluto affrontare. “Isobel è davvero fantastica” – le parole del cantante – “Io mi sono innamorato di questa ragazza, prima di lei avevo una storia con un’altra. Ma quando è arrivata Isobel tutta l’energia che ha portato in quella casetta mi ha colpito in modo assurdo“. Fino alla conferma della rottura: “Le cose là non funzionavano, ci abbiamo provato ma forse non era la situazione giusta. E quindi è stato un fidanzamento non andato a buon fine. Ma io la amo sempre. Anche lei mi vuole molto bene. Chissà se un domani ci possiamo rivedere e riprovarci. Lei è una grande e poi è bella come il sole”.

Come si evolverà il rapporto fra Cricca e Isobel al di fuori della scuola di Amici? Da queste parole lui sembrerebbe essere interessato, lei…un po’ meno.