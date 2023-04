Isobel Kinnear litiga con Benedetta e piange: “Doppia faccia, sparli!”

Dopo aver sparlato di Mattia Zenzola, Benedetta Vari durante una chiacchierata con Aaron si è lamentata di Isobel Kinnear. La ballerina di latino ha spiegato cosa non le piace dei comportamenti della collega.

“Io non è che sono incarognita con Isobel. Ma lei ha certi comportamenti… Lei è molto egoista. Deve ripassare il tip tap e noi per un’ora dobbiamo subire il tip tap. Hai le cuffie e invece ti ripassi le basi a tutto volume mentre mangiamo. Tu mi fai sentire mille volte una canzone, io smatto. Se noi siamo a tavola e tu metti la musica a palla c’è qualcosa che non va. E so che lei ha altre tradizioni, ma io lo dico. Le dico ‘tesoro, non ce la faccio più’. L’altro giorno ero da sola sul divano e lei per ripassare il tip tap continuava a mettere la musica. Io se parlo con Cricca voglio che lui sappia cosa penso di lui. Almeno sono sincera, tu Aaron hai tante opinioni e non le dici. Sei una comare rispetto a me fidati”.

La produzione di Amici ha mostrato ad Isobel Kinnear e agli altri alunni il filmato di Benedetta. La ballerina australiana ha battibeccato con la collega ed è scoppiata in lacrime.

“Non è vero che mi fai presente tutte queste cose. Non mi dici mai le cose in quel modo, anzi spesso scherzi. Un po’ mi aspettavo questo da te, perché ultimamente ho sentito tante cose che lei dice in giro di me. Con me lei fa la carina, però hai detto che sono egoista. Non è certo una cosa bella. Sei una doppia faccia completamente, perché davanti a me sei carina ‘amore mio bella’ e poi dietro dice altro alle spalle. Questo è brutto e non mi dici le cose davanti. Forse con altri parli di me e questa è la verità. E non è vero che provo sempre davanti a tutti. Mi sento che sei sempre contro di me. Ho sentito altre cose da te non solo questo. Per me è come uno schiaffo in faccia”.