Isobel Kinnear è tornata con Cricca, le foto insieme: “Il sentimento c’é”

L’amore tra Cricca e Isobel Kinnear è sbocciato all’interno della scuola di Amici di Maria, ma dopo i primi mesi i due hanno deciso di chiudere (o meglio, l’ha fatto lei). Il cantante fino agli ultimi giorni in casetta ha cercato di riconquistare la sua ex, che però è rimasta ferma sulle sue posizioni.

Cricca qualche settimana fa ha dichiarato però che ci avrebbe riprovato: “Quando sono uscito da Amici la prima volta ero tristissimo, anche perché mi ero appena fidanzato. Infatti quando mi hanno fatto rientrare ero al settimo cielo. Che cosa mi legava a lei? Anche l’Australia che è il suo paese. Se tra noi non è durata molto è anche colpa del contesta e della situazione. Non riuscivamo a trovare la quadra giusta per andare avanti. Ovviamente provo ancora qualcosa. Ci voglio riprovare, se non mi passa sono certo che ci riproverò. Lei era stata chiara e mi aveva detto che dentro la scuola non voleva tornare. Ma da parte mia il sentimento c’è“.

Isobel Kinnear è tornata con Cricca, le foto fatte dai fan.

A dire la verità la ballerina non ha mai chiuso del tutto, infatti il mese scorso ha rivelato: “Io e lui ci siamo incontrati in un programma televisivo. La nostra storia è stata un plus e ha reso più bello quello che ho fatto dentro il talent. Se torneremo insieme? Lascio una porta aperta, perché lui è una persona bellissima. Nella vita non si deve mai dire mai. Vorrei rivederlo e parlare meglio. Così possiamo comprendere molte cose“.

E alla fine le cose le hanno comprese meglio davvero, perché ieri Cricca e Isobel Kinnear sono stati paparazzati mano nella mano.

dopo un giorno ho capito che sono isobel e cricca GODO pic.twitter.com/JinGsMHFw3 — 🐘 (@xbrsmile) June 15, 2023