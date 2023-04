Isobel Kinnear di Amici 22 aveva già partecipato a un programma tv

Proprio come Maddalena Svevi, Samuele Segreto e Megan Ria, anche Isobel Kinnear prima di approdare ad Amici 22 ha partecipato ad un altro programma televisivo.

Se i ballerini sopracitati hanno preso parte rispettivamente a Pequenos Gigantes e Chi ha incastrato Peter Pan?, Isobel Kinnear ha partecipato a un programma australiano dal titolo WinNews.

Ecco il breve video tutt’ora disponibile online:

Isobel Kinnear: perché dall’Australia è arrivata in Italia per fare Amici

In un daytime della scorsa settimana Isobel Kinnear ha raccontato di come ha conosciuto Amici e di come adesso non voglia più lasciare l’Italia.

“Come nasce la passione per Amici di Maria e perché sono voluta venire qui dall’Australia? Non lo so bene, prima di tutto la mia famiglia ama viaggiare. Come ho scoperto di questo talent? La mia prima volta in Europa è stata quando avevo 9 anni. Sono venuta a Roma e Venezia e mi sono innamorata dell’Italia. Lo stile è molto diverso qui e anche le persone, le amo. Sono tutti così carini, sono tutti amichevoli e pronti ad aiutarti. Poi ho sentito di Amici e amo le opportunità che regala. Questo non esiste in Australia. Questa è una cosa molto triste perché abbiamo molti ballerini di talento, ma non esiste un programma simile per ballerini e cantanti. Diciamo che è tutto dedicato allo sport al football”.

E ancora: