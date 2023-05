Isobel Kinnear, Cricca vuole riconquistarla: “Se non mi passa ci riprovo”

Il rapporto fra Isobel Kinnear e Cricca ad Amici non è stato granché mostrato e quando Silvia Toffanin ha chiesto alla ballerina delucidazioni a riguardo lei ha svicolato.

I due ora non stanno più insieme, ma fra le pagine di SuperGuidaTv il cantante ha dichiarato che vorrebbe riconquistarla ora che sono entrambi tornati alla vita di tutti i giorni.

“Posso dire che la settimana che ho trascorso a casa [si riferisce a quando è stato eliminato per la prima volta, ndr] è stata un po’ traumatica perché non mi aspettavo di tornare alla vita di tutti i giorni. Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica”.

Cricca ha poi continuato:

“Cosa mi univa con Isobel Kinnear? Sicuramente l’Australia. È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”.