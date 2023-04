Isobel Kinnear, Cricca le fa una dedica d’amore, ma lei non reagisce come previsto

In questi mesi passati a stretto contatto nella casetta di Amici di Maria, Isobel Kinnear e Cricca hanno legato molto, stringendo un’amicizia speciale (si sono scambiati anche diversi baci). Ieri durante un gioco organizzato dalla produzione, Cricca ha deciso di fare una dichiarazione d’amore esplicita alla ballerina. Guardandola fissa negli occhi, il 19enne le ha cantato Just The Way You Are di Bruno Mars.

Cricca ha iniziato a cantare: “I suoi occhi, i suoi occhi fan sembrare che le stelle non brillino. I suoi capelli, i suoi capelli le stanno perfettamente, senza che lei ci faccia chissà che. Lei è così bella e io glielo dico ogni giorno. Quando le faccio i complimenti lei non mi crede Ed è così, è cosi triste pensare che non vede quello che vedo io. Ma ogni volta che lei mi chiede “sto bene?”, io dico ‘Quando vedo il tuo volto non c’è una cosa che vorrei cambiare, perché tu sei meravigliosa proprio cosi come sei. Sì tu sei stupenda proprio così come sei’. Ragazza perché tu sei meravigliosa. Proprio cosi come sei. Quindi non disturbarti nemmeno a chiedere se stai bene perché sai bene che io direi“.

Parole molto belle, alle quali però Isobel non ha reagito come molti speravano.

Isobel Kinnear e la reazione alla dedica di Cricca.

Per creare un’atmosfera più intima, gli altri alunni si sono alzati dal tavolo, così da lasciare a sedere solo Cricca e Isobel Kinnear. Ma proprio mentre il ragazzo stava continuando a cantarle il pezzo di Bruno Mars, l’alunna della Celentano si è alzata e si è messa a ballare con il resto dei ragazzi (qui per vedere il video completo dell’esibizione). Tanto dolce e carino lui, ma direi che quello della Kinnear è stato un mezzo palo. Diciamo che la prossima volta Cricca potrà riprovarci con un’altra canzone.