Isobel Kinnear confessa se con Cricca è davvero finita

Dentro la scuola di Amici quest’anno è nata la storia tra Cricca e Isobel Kinnear, che però è durata poche settimane. La ballerina australiana ha preferito chiudere, ma il cantante recentemente ha svelato di volerci riprovare. In un’intervista rilasciata a Superguida Tv Isobel ha confessato che la sua porta per Cricca è aperta.

“Ci siamo conosciuti nel talent, poi la storia si è conclusa. Se lascio una porta aperta? La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici di Maria. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta. La maestra Celentano? Lei è per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di se stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Lei mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile. Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Lei apprezza molto il fatto che una persona possa accettare i suoi consigli per crescere. Sono molto grata alla Celentano”.

“Isobel è straordinaria. Io sono ancora innamorato di lei e vorrei poterla riconquistare fuori”

“Cricca è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Gli lascio una porta aperta” MA QUANTO SI VOGLIONO BENE 😍😍#Criccobel — GreenHope 💚🌈 (@Moonwalkerin44) May 29, 2023

Isobel Kinnear, le parole di Cricca: “Se non passa ci riproverò”.

Anche Cricca ha parlato con Superguida Tv ed ha svelato di volerci riprovare con Isobel Kinnear: “Cosa ci univa? Anche l’Australia direi. Tra noi non è durata molto, un po’ per il contesto e poi perché eravamo concentrati su tante cose. Non potevamo pensare solo alla nostra storia. Se devo onesto mi piacerebbe riprovarci. Per lei ho ancora molti sentimenti e questi non si spengono in un breve periodo. Al cuore non si comanda e per lei c’è ancora spazio. Se non mi passerà a breve certamente proverò a riconquistarla. Dentro al programma non è andata a finire bene e mi ha detto di no, spero che cambi idea adesso che siamo fuori“.