Isobel Kinnear affianca Max Giusti a Caduta Libera

Isobel Kinnear affianca Max Giusti nello studio di Caduta Libera ormai da diverse settimane, svolgendo per la prima volta il ruolo di valletta e ricevendo consensi dal pubblico. La ballerina australiana, che ha partecipato alla 22esima edizione del talent show di Canale 5, Amici, non ha mai nascosto il suo desiderio di far parte del mondo dello spettacolo italiano e di avere come fonte di ispirazione Lorella Cuccarini.

Isobel Kinnear ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni come ha reagito Maria De Filippi alla sua decisione di lasciare il cast dei ballerini professionisti di Amici per condurre Caduta Libera. La Kinnear ha affermato di credere che Maria De Filippi fosse già a conoscenza della proposta e che l’abbia incoraggiata ad accettare, dicendole che se vorrà tornare le porte di Amici saranno sempre aperte.

Isobel Kinnear ha anche parlato del suo rapporto con Max Giusti, definendolo generoso e aperto, e del sostegno ricevuto da Alessandra Celentano, che l’ha aiutata sin da quando l’ha scelta come sua allieva. Ora la Kinnear può godersi la sua nuova esperienza a Caduta Libera e continuare a sognare nella carriera che tanto desidera costruirsi. La sua partecipazione a Caduta Libera non esclude un suo possibile ritorno nel cast di Amici.