Isobel e Wax: le prime parole dopo la ‘sconfitta’ ad Amici

Isobel e Wax ieri sera durante la finale di Amici ci hanno offerto uno show a tutto tondo (la ballerina è tornata a casa con moltissimi contratti e se li merita tutti), ma purtroppo per loro il televoto li ha fatti perdere contro Mattia e Angelina.

Intervistati a caldo da Witty, Isobel e Wax si sono dichiarati ugualmente felici e grati.

“Sono molto contenta per come ho ballato. Se c’è una cosa che ho imparato qui ad Amici è che posso essere fiera di me stessa” – ha esordito Isobel – “E stasera sono molto fiera di me stessa. Ho imparato che Amici esiste quando avevo 15 anni e da quel momento era il mio sogno come ho detto un sacco di volte e però è la verità! Voglio dire a me stessa ‘mai smettere di credere ai tuoi sogni e mai permettere a una persona di dire che non è possibile. Tutto è possibile in questo mondo!’.

L’ho detto forse cento volte però non mi aspettavo di essere qui in Italia, vivendo il mio sogno con gli amici. Non ci credo che siamo arrivati alla fine, però sinceramente spero che questo sia solo l’inizio. Ringrazio tutti voi per aver vissuto questa esperienza. Non potrei essere più felice. Secondo me un pezzo del mio cuore sarà sempre qui perché Amici rappresenta tutto per me. Il mio passato ma anche il mio futuro”.