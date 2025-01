Isobel e l’amore: un volto familiare da Uomini e Donne

Dopo la complicata relazione con Cricca, la ballerina Isobel Kinnear, famosa per la sua partecipazione ad Amici 22, sembra aver trovato un nuovo amore con Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. I fan stanno già speculando sulla nuova relazione, alimentata da indizi social che possono suggerire un legame tra i due. Il gossip ha preso piede quando Isobel ha pubblicato su Instagram un carosello di foto, tra cui una in cui cammina mano nella mano con un uomo il cui volto è coperto. Tuttavia, molti utenti hanno subito identificato il presunto nuovo compagno come Federico, notando anche che i due si sono iniziati a seguire e a scambiarsi “like” sui social.

Un ulteriore elemento che insinua una potenziale relazione è l’interazione della madre di Federico, che ha cominciato a seguire Isobel. Nonostante le voci, nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente il loro rapporto, lasciando i fan in attesa di un annuncio formale.

Prima di Federico, Isobel era legata a Cricca, con cui aveva condiviso un anno di alti e bassi prima di separarsi circa un anno fa. Cricca aveva annunciato la rottura sui social, affermando che “abbiamo preso strade diverse”, e poco dopo partì per un viaggio in Africa. La relazione tra Isobel e Cricca era stata seguita da molti fan, ma si era dimostrata difficile e tumultuosa.

Federico Nicotera, il presunto nuovo partner di Isobel, ha 26 anni ed è un ingegnere aeronautico di Roma. È diventato noto al pubblico durante la sua partecipazione a Uomini e Donne nella stagione 2022/2023, dove ha scelto Carola Carpanelli come sua compagna. Tuttavia, la loro relazione ha avuto una breve durata, concludendosi pochi mesi dopo. Federico è stato anche associato a un altro ex tronista, Veronica Rimondi, ma entrambi hanno smentito le voci su una relazione.

Attualmente, la relazione tra Isobel e Federico rimane senza conferma ufficiale, ma gli indizi fanno credere che ci sia qualcosa tra i due. I fan sperano di vedere presto una foto ufficiale o una dichiarazione pubblica da parte di Isobel e Federico, mentre entrambi continuano a portare avanti le loro carriere.