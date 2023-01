Isobel e Gianmarco di Amici sono segretamente innamorati? La ballerina svela la verità

Lo scorso dicembre nella scuola di Amici è arrivata Isobel Kinnear ed ha subito conquistato tutti, sia il pubblico che gli alunni, uno in particolare. Gianmarco Petrelli è sembrato molto interessato alla collega, tra scherzi, battute e confidenze in molti hanno notato una vicinanza sospetta tra i due. E proprio con l’arrivo dell’alunna australiana sono apparse anche le prime crepe nella storia d’amore tra Gianmarco e Megan. Per questo motivo sui social in tanti hanno iniziato a pensare che Petrelli fosse cotto della Kinnear: “Isobel ha colpito e affondato. Dovrebbe essere onesto con lui stesso e con Megan. Inutile tergiversare”. “Perché Gianmarco non lo ammette? Dai è evidente che non prova nulla per Megan e che vuole la nuova”. “Ma basta co ste clip Megan e Gianmarco madonna mia Gianmarco caccia fuori gli attributi e dille che vuoi Isobel dato che si vede palesemente così finiamo sta pagliacciata“.

Isobel Kinnear innamorata di Gianmarco Petrelli? Lei si racconta.

Ma quindi tra i due allievi della Celentano nascerà una storia adesso che Gianmarco ha lasciato Megan? Sembra proprio di no e a svelarlo è Di Più, il settimanale infatti ha riportato le dichiarazioni dell’alunna in merito ai rumor con Petrelli: “La verità è che è il ballo il mio unico vero amore e sono concentrata su quello“. E che la Kinnear sia troppo concentrata sulla danza e su Amici per dedicarsi all’amore ci sta. La ballerina infatti si era presentata ai casting del talent la scorsa estate ed era piaciuta molto a tutti i prof, che si erano detti disponibili a farla entrare. L’unico scoglio era la lingua, la ragazza infatti non parlava una parola di italiano. Così la 19enne è tornata in Australia dove ha fatto un corso intensivo di italiano e poi è riapparsa alla corte della De Filippi, conquistando anche la maglia del serale.