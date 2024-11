Islanda: Un Viaggio Inaspettato con i Pinguini Tattici Nucleari

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola “Islanda” e sarà disponibile dal 15 novembre. La band si appresta a lanciare un nuovo capitolo della sua carriera con l’album “Hello World”, che uscirà il 6 dicembre.

“Islanda” continua l’esplorazione del sentimento romantico, un tema che permea la loro musica, arricchita da nostalgie e una sensibile poetica. Dopo il successo di “Romantico ma muori,” che ha ottenuto il Disco d’Oro, il nuovo singolo promette di ritrarre emozioni con semplicità e profondità, raccontando storie quotidiane in cui chiunque può rispecchiarsi. La narrazione è diretta e autentica, collegando passato e presente per creare una storia universale.

La canzone è descritta dai membri della band come un viaggio incerto, dove ognuno ha motivi diversi per partire: dallo scoprire una nuova vita al superare traumi, fino a trovare il coraggio per cambiare. Hanno vissuto un’esperienza unica in Islanda e desiderano tradurla in musica, rendendo il brano malinconico ma anche carico di speranza per nuovi inizi.

“Islanda” rappresenta solo un’anticipazione dell’album “Hello World,” che conterrà diverse edizioni fisiche e digitali e includerà anche “Romantico ma muori.” Il nuovo album segna un momento importante per la band, con brani che riflettono il loro stile caratteristico fatto di introspezione e storytelling.

In concomitanza con l’uscita dell’album, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il “Tour Stadi 2025,” che li porterà a esibirsi nei più importanti stadi italiani a partire dal 7 giugno. Il tour prevede nove concerti e rappresenta un caloroso invito a tutti a partecipare a un nuovo capitolo del loro viaggio musicale.

Le date del tour includono: 7 giugno 2025 a Reggio Emilia, 10 e 11 giugno 2025 a Milano, 14 giugno a Treviso, 17 giugno a Torino, 21 giugno ad Ancona, 25 giugno a Firenze, 28 giugno a Napoli e 4 luglio a Roma.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, i fan possono seguire le pagine ufficiali della band sui social media.