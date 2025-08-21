25.8 C
Isii Marconi di Piacenza: Nuovi Laboratori Tecnologici

Da StraNotizie
Isii Marconi di Piacenza: Nuovi Laboratori Tecnologici

L’Isii Marconi di Piacenza è stato selezionato tra 54 istituti superiori in Italia, su un totale di 436 candidature, per ricevere un contributo ministeriale di 750.000 euro. Questo riconoscimento è stato attribuito dal Ministero dell’Istruzione per attivare nuovi campus formativi integrati, mirati a rafforzare la filiera tecnologico-professionale. Con questo finanziamento, il progetto dell’Isii si è classificato secondo in Emilia Romagna, dove sono stati approvati quattro progetti.

L’iniziativa prevede la collaborazione tra istituti tecnici e professionali con Its Academy, università, imprese e associazioni di categoria, per realizzare spazi didattici innovativi. Il finanziamento permetterà all’Isii Marconi di ampliare i laboratori tecnologici, specializzandosi in Chimica industriale, Elettrotecnica e Automazione, Informatica, Meccanica e Meccatronica. I nuovi laboratori saranno dotati di tecnologie avanzate, con un focus particolare su intelligenza artificiale, robotica industriale e 3D.

Il progetto coinvolge diversi partner, tra cui il Politecnico di Milano, gli Its Logistica e Maker Meccatronica di Piacenza, Confindustria Piacenza, Forpin e il liceo scientifico Respighi. Questa collaborazione locale valorizza competenze e risorse al fine di sviluppare un modello formativo orientato alla crescita economica del territorio.

La dirigente Adriana Santoro, prossima a un nuovo incarico, ha espresso soddisfazione per il risultato, riconoscendo il lavoro del team di progetto. La progettazione del percorso di filiera per l’area logistica ha rappresentato un’opportunità di dialogo costruttivo, e la dirigente guarda al futuro con fiducia, auspicando esperienze formative significative per gli studenti.

