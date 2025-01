ISEE Sotto i 35.000 Euro e Voto di 100 alla Maturità: Requisiti Essenziali

Dal 31 gennaio 2023 è attiva la piattaforma per richiedere il Bonus Cultura, che offre due incentivi: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, per un contributo massimo totale di 1000 euro. L’importo effettivo dipende dall’Isee e dal voto di diploma.

La Manovra 2023 ha introdotto due bonus distinti, sostituendo l’unico contributo per i 18enni. Entrambi hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili sotto determinati requisiti, permettendo così di ottenere fino a 1000 euro. Per accedere al massimo del Bonus Cultura, l’Isee non deve superare i 35 mila euro. Per la Carta Cultura Giovani, il richiedente deve avere almeno 18 anni (nati nel 2006 per il 2025).

È richiesta anche la residenza in Italia e la Carta del Merito è riservata agli studenti con un voto finale di maturità di 100/100, con o senza lode, da richiedere entro il diciannovesimo anno di età. Entrambe le Carte sono cumulabili, ma è possibile richiederne anche solo una. Gli studenti con 100 alla maturità possono accedere alla Carta del Merito senza rispettare il limite Isee, mentre quelli che non raggiungono tale voto possono comunque richiedere la Carta Cultura Giovani, rispettando il tetto Isee.

Per fare domanda, gli interessati devono registrarsi sulla piattaforma cartegiovani.cultura.gov.it utilizzando un’identità elettronica (SPID o CIE). Una volta ottenute le Carte, sarà possibile utilizzare i fondi per spese legate alla cultura, come biglietti per eventi culturali, libri, strumenti musicali, corsi e abbonamenti a quotidiani.