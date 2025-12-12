4.9 C
ISE Barcellona: 5 motivi per partecipare

Da stranotizie
ISE Barcellona: 5 motivi per partecipare

Ogni anno, Integrated Systems Europe (ISE) richiama a Barcellona l’intera filiera della progettazione tecnologica, del pro audio, della visual communication e dell’intelligent building. l’appuntamento che definisce le tendenze del mercato e anticipa le innovazioni che plasmeranno gli spazi professionali del futuro.

Ci sono cinque motivi essenziali che spiegano perché ISE resta un evento imprescindibile per integratori, progettisti, consulenti, distributori e professionisti IT. Innanzitutto, ISE è il punto d’incontro dell’intera industry, dove tutta la community AV e IT si ritrova per rafforzare le relazioni e crearne di nuove. Inoltre, l’evento offre ispirazione per il tuo prossimo progetto, con oltre 1600 espositori distribuiti in sette Technology Zone che mostrano soluzioni che coprono l’intero spettro della system integration.

ISE è anche il luogo ideale per confrontare tecnologie side-by-side, dove puoi valutare prodotti concorrenti fianco a fianco nello stesso spazio. Le soluzioni prendono vita attraverso demo, ambienti integrati e listening suite, permettendo di toccare con mano le tecnologie e capire performance, limiti, qualità sonora e resa visiva delle soluzioni. Infine, l’evento propone un programma di contenuti senza rivali, con oltre 300 speaker e un calendario ricchissimo di eventi formativi.

