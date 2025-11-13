ISDIN e la Fotoprotezione: Innovazioni per la Salute in Italia

ISDIN si afferma rapidamente come leader globale nel campo della fotoprotezione. Nel 2019, lancia ISDIN 5 Stars Daily Protection, un’iniziativa che promuove l’uso quotidiano della protezione solare, collaborando con le farmacie. Nello stesso anno, viene istituito l’ISDIN Photoboard, un comitato di esperti dermatologi di fama mondiale.

Nel 2023, ISDIN migliora ulteriormente il suo fotoprotettore ultra-leggero con ISDIN Fusion Water MAGIC, alzando gli standard del settore. Il prodotto diventa un successo immediato, con una vendita ogni quattro secondi nel mondo l’anno successivo, diventando il più venduto in farmacia in Italia.

ISDIN non si limita all’innovazione dei prodotti, ma si impegna anche per il benessere delle persone e dell’ambiente. Nel 2020, ottiene la certificazione B Corp, che attesta l’impegno dell’azienda in ambito sociale e ambientale, contribuendo positivamente ai propri lavoratori e alle comunità locali.

Nel 2021, fonda l’International School of Derma, un centro di formazione avanzata in dermatologia. L’anno successivo, l’azienda espande il proprio impatto sociale in Africa, con missioni in Mozambico dove dermatologi offrono supporto e formazione alle comunità locali. Nel 2023, avvia la Bluewave Alliance, dedicata alla protezione del Mar Mediterraneo, promuovendo azioni concrete per la salute dei mari e degli oceani. ISDIN dimostra così un forte impegno a favore della salute delle persone e del Pianeta.