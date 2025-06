Da lunedì 23 giugno aprono le iscrizioni per le facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria. Quest’anno non ci saranno test d’ingresso, ma il primo semestre sarà aperto. Gli studenti dovranno sostenere tre esami: chimica, fisica e biologia, che serviranno per la creazione di una graduatoria nazionale.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com