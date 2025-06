Iscrizioni Aperte ai Corsi di Laurea UniCamillus 2025/2026

L’Università UniCamillus ha pubblicato i bandi per le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2025/2026. Le iscrizioni, da effettuare online tramite il portale GOMP, si chiuderanno il 27 giugno 2025 alle 13:00. Le prove si svolgeranno in modalità remota e consisteranno in 60 domande a risposta multipla su logica, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica e tematiche umanitarie.

Per Medicina e Chirurgia in italiano, i posti disponibili sono 160 a Roma (in fase di accreditamento), 194 a Lido di Venezia e 39 a Cefalù. Medicina in inglese avrà 246 posti a Roma, mentre per Odontoiatria e Protesi Dentaria ci sono 23 posti a Roma. Le date delle prove sono fissate per il 3 luglio 2025 per Medicina in italiano e il 4 luglio 2025 per Medicina in inglese e Odontoiatria. I risultati saranno resi noti entro il 9 luglio 2025.

UniCamillus si distingue per il suo alto tasso di laureati in corso, pari all’89,5%, e per l’84,3% dei laureati che trova lavoro entro un anno in un campo con stipendi superiori alla media. La soddisfazione studentesca è al 95,2% e la percentuale di studenti internazionali è doppia rispetto alla media nazionale. L’ateneo punta a un modello formativo che unisce competenze pratiche e relazioni umane. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito web dell’Università.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: notizie.tiscali.it