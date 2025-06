Iscrizioni a Medicina 2025: addio test, benvenuto semestre aperto!

Domani, 23 giugno, aprono le iscrizioni per il corso di laurea in Medicina 2025 su Universitaly, con una significativa novità: non ci sarà il test d’ingresso. Invece, sarà introdotto il “Semestre Aperto”, una riforma del Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che mira a rendere l’accesso universitario più democratico. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 25 luglio attraverso il portale ufficiale www.universitaly.it, dove saranno disponibili anche i programmi di studio delle tre materie fondamentali del Semestre Aperto: Fisica, Chimica e Biologia.

Questa riforma rappresenta un cambiamento radicale nel settore dell’istruzione medica, con un aumento di 3.000 posti disponibili per gli studenti. Secondo il Ministro Bernini, si tratta di una rivoluzione che avverrà con “celerità record”. Il Nuovo Semestre Aperto inizierà il 1° settembre, e gli studenti potranno affrontare un primo periodo di studio prima di accedere ai corsi veri e propri.

Questa modifica dell’accesso, oltre a eliminare il tradizionale numero chiuso, intende facilitare l’ingresso alla facoltà di Medicina per un numero maggiore di aspiranti medici, contribuendo così a colmare le lacune nei posti disponibili e rispondendo a esigenze di formazione nel settore sanitario.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.zazoom.it